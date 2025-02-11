США приостановили разработку плана по Украине

Администрация американского президента Дональда Трампа приостановила разработку плана по урегулированию конфликта на Украине.

По данным Telegraph, это необходимо для того, чтобы учесть мнение европейских союзников. Издание пишет, что спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог пообещал провести индивидуальные переговоры с союзниками по Североатлантическому альянсу, до того, как завершит работу над проектом.

Келлог заверил европейских партнеров, что Вашингтон хочет укрепить позиции Украины в любых переговорах с Москвой.

Ранее сообщалось, что Вашингтон намерен возложить на Европу предоставление Украине гарантий безопасности в рамках урегулирования конфликта.