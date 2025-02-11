ХАМАС отложил освобождение израильских заложников

ХАМАС обвинила Израиль в нарушении соглашения о прекращении огня.

Палестинская группировка заявила, что отложит запланированное на 15 февраля освобождение следующей группы израильских заложников, сообщает Al Jazeera. Как заявил представитель военного крыла ХАМАС Абу Убайды, нарушения со стороны Израиля включают задержку возвращения перемещенных лиц в северную часть Газы, обстрелы по ним в различных районах сектора Газа, отказ предоставить разрешение на ввоз гуманитарной помощи во всех формах, как было согласовано.

Как заявил глава Минобороны Израиля Исраэль Кац, заявление ХАМАС – прямое нарушение режима прекращения огня.

Ранее в Израиле подтвердили факт освобождения движением ХАМАС четверых заложников в секторе Газа.