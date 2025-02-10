10 Февраля 2025
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Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Группа военных опровергла доводы СК о хищениях металла генералом Поповым

Группа военнослужащих в ходе судебного заседания по делу о хищениях металла в зоне специальной военной операции, в которых обвиняется бывший командующий 58-й армией генерал армии Иван Попов, опровергла доводы следствия о ненужности металлоконструкций и их кражах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на нескольких участников судебного процесса.

В ходе слушаний 10 февраля суд опросил пятерых офицеров, прапорщиков и солдат 58-й армии. Все они подтвердили крайнюю необходимость любых металлических изделий в зоне военных действий для обустройства защитных сооружений для личного состава и техники.

По словам одного из источников агентства, по "надуманным причинам следствия, около тысячи тонн арматуры, уголка и металлических листов лежат на складе в Белореченске и, по версии следствия, числятся похищенными". Свидетели заявили, что второй фигурант дела предприниматель Моисеев в июле и августе 2023 года неоднократно пытался передать 58-й армии металл, но "отдельные лица не хотели этим заниматься". А после отстранения Попова от командования 58-й армией, "поставки металла прекратились совсем", добавил участник процесса.

Попов был арестован 17 мая. 15 июля суд по перевел его под домашний арест. По данным следствия, фигурант причастен к хищению в 2023 году изделий металлопроката на общую сумму более 114 млн рублей, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи для нужд армии.

Сам генерал вину не признает. А почерковедческая экспертиза установила, что подпись в документах, которые являются доказательством по уголовному делу против бывшего командующего 58-й армией, не принадлежит ему.

Также выяснилось, что основным доказательством в уголовном деле стал банковский перевод в размере более 1 млн рублей на карту Ивана Попова с карты генерал-лейтенанта Олега Цокова. Сам Цоков погиб летом 2023 года при украинском ударе по Бердянску ракетами Storm Shadow. Он был заместителем командующего Южным военным округом, посмертно ему присвоили звание Героя России. Дело в отношении Цокова было закрыто по нереабилитирующим основаниям.

Власти Запорожской области отказались признавать себя потерпевшей стороной по уголовному делу бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова.

Теги: генерал попов, металл


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