10 Февраля 2025
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Фото: Андрей Фомин

Более 350 юных геологов поучаствовали в Свердловской областной открытой олимпиаде

Более 350 юных геологов и 60 педагогов-наставников собрались в Уральском государственном горном университете на ХХХ Свердловской областной открытой олимпиаде юных геологов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, география участников охватила девять регионов России: Хабаровский и Пермский края, республика Башкортостан, Свердловская, Омская, Новосибирская, Тюменская, Челябинская и Оренбургская области. Церемония открытия олимпиады прошла в большом актовом зале УГГУ. Собравшихся приветствовали почетные гости мероприятия. Затем педагогам и руководителям кружков юных геологов в торжественной обстановке вручили благодарственные письма и учебные коллекции горных пород, собранные сотрудниками Уральского геологического музея.

"Геология – это не только специальность, которая позволит выпускникам зарабатывать хорошие деньги и заниматься важной и серьезной работой. Это романтика, полная тайн и загадок область, в которой ребят ждет множество открытий, интереснейших походов и экспедиций. А самое главное, геология увлекает навсегда", - отметил и.о. ректора УГГУ Глеб Батрак.

Кирилл Попов (справа) на свердловской областной олимпиаде юных геологов(2025)|Фото: Алексей Мигалин

Генеральным партнером олимпиады уже традиционно выступила Русская медная компания. Успехов в профессиональном становлении и удачи участникам пожелал вице-президент по персоналу РМК Кирилл Попов.

"Путь в тысячу миль начинается с первого шага". Важно с юных лет изучать геологию не только в теории, но и на практике, оттачивая свои знания в соревновательной среде. Олимпиада способствует развитию ваших знаний и навыков, умению мыслить и принимать ключевые решения в условиях ограниченного времени. Русская медная компания является генеральным партнером олимпиады и в сотрудничестве с УГГУ вашим верным проводником в мир геологии", - подчеркнул Попов.

Кирилл Попов на свердловской областной олимпиаде юных геологов(2025)|Фото: Максим Воробьев

В соревнованиях принимали участие школьники 3-11-х классов. Среди ребят есть как уже опытные юные геологи, так и совсем новички. Конкурсная программа включала в себя задания по общей геологии, минералогии, палеонтологии, геофизике и метеоритике. Жюри оценивали теоретические знания ребят, а также их навыки в определении минералов и горных пород.

"Мое любимое направление – минералогия. Сначала мы писали тест, а потом должны были определить минералы, которые нам раздали, – назвать их и написать, для чего они применяются. В олимпиаде я участвую уже третий год подряд. Перешла из младшей группы в среднюю, и это чувствуется: задания стали сложнее. На соревнования я буду приезжать и дальше, потому что мне очень нравится атмосфера на олимпиаде и сам процесс. В разных кабинетах нас ждут разные испытания, и это очень интересно!", - рассказала семиклассница Арина Корнеева из села Патруши (Свердловская область).

Кирилл Попов (справа) на свердловской областной олимпиаде юных геологов(2025)|Фото: Алексей Мигалин

Многие юные участники мероприятия планируют связать свою жизнь с геологией и получить профильное образование.

"Я хочу поступить в Горный университет и стать настоящим геологом. Мне очень нравится полевая работа – ходить в экспедиции, находить минералы, исследовать их, описывать и делать записи", - рассказал школьник Иван Хорольский из города Карталы (Челябинская область).

Свердловская областная олимпиада юных геологов(2025)|Фото: Андрей Фомин

В младшей группе победителем олимпиады стал Михаил Головнев, ученик средней общеобразовательной школы №2 с углубленным изучением отдельных предметов из Заречного (Свердловская область). В средней группе победил Александр Дудников из Екатеринбурга, занимающийся в городском дворце творчества детей и молодежи "Одаренность и технологии". А среди старших участников первое место завоевал Денис Ерхов, воспитанник Центра детского творчества Челябинска.

Свердловская областная олимпиада юных геологов(2025)|Фото: Андрей Фомин

Победители, призеры и их наставники получили ценные призы от РМК. Чтобы поощрить профессиональный интерес юных геологов, в Горном университете для участников олимпиады предусмотрен особый приз: при поступлении в УГГУ ребята получат пять дополнительных баллов, а победители и призеры соревнований смогут рассчитывать на прибавку в 10 баллов.

Теги: геологи, олимпиада, победители


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