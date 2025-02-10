В Югре будут судить лжеминера за ложные сообщения об акте терроризма

В Нижневартовске суд признал виновным мужчину в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Югры.

Во время суда было установлено, что будучи пьяным мужчина сообщил незнакомцу, который занимался уборкой придомовой территории, что территория возле подъезда заминирована. Эту информацию услышал проходивший мимо прохожий и обратился в полицию.

В связи с этим личный состав УМВД России по Нижневартовску был задействован с целью обнаружения и при необходимости обезвреживания взрывных устройств, взрывчатых веществ, а также установления подозреваемого, сообщившего заведомо ложные сведения о готовящемся взрыве, что повлекло расходование денежных средств в сумме 9 005 рублей 86 копеек.

Оценив доказательства в их совокупности, суд посчитал вину подсудимого доказанной и назначил наказание в пределах предусмотренных соответствующей части и статьи Уголовного кодекса, а именно наказание в виде ограничения свободы на срок четыре месяца, с установлением ограничений предусмотренных ч. 1 ст. 53 УК РФ.

Подсудимый свою вину признал в полном объеме.