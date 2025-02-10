"Неуместный фарс": Глава Дагестана отчитал глав районов за вручение наград чиновникам

Сергей Меликов назвал присвоение звания "почетный гражданин Акушинского района" премьеру республики и его первому заместителю "неуместным фарсом".

Об этом глава Дагестана написал в своем Telegram-канале.

Меликов отметил, что уже давно оценил их работу и благодарен им за достигнутые результаты, "в том числе, за "освоение бюджета, реализацию государственных программ и так далее". Но вместо того, чтобы продолжить работу по повышению качества жизни граждан, они получают награды. Жители Дагестана нуждаются в качественном электроснабжении, чистой воде и хороших дорогах.

По мнению главы республики, необходимо награждать многодетных матерей, участников СВО или заслуженных фермеров.

"Настоятельно рекомендую всем органам власти закатать рукава и работать! Не подменяя реальные дела мишурой и танцами с бубном!" - возмутился Меликов.