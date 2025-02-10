Рябков: Российско-американские отношения находятся на грани разрыва

Российско-американские отношения находятся на грани разрыва. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, пишут Известия.

"Неоднократно с нашей стороны говорилось о том, что они балансируют на грани разрыва", — сказал замминистра.

По его словам, администрация предыдущего президента США Джо Байдена "сделала ставку на гибридную войну, внедрила в свои документы и навязала союзникам по разного рода блоковым конфигурациям идею о возможности нанести России стратегическое поражение".

В результате конфронтация усиливалась и приобрела на сегодня "весьма и весьма острый характер", - сказал Рябков.

Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь отказался подтверждать или опровергать сообщения о контактах лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Я вчера сделал заявление на этот счет, и ничего другого я вам сказать не могу", - сказал Песков.

Он отметил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

Ранее газета New York Post со ссылкой на интервью, которое Трамп дал на борту президентского борта Air Force One в пятницу, сообщила, что американский лидер провел телефонный разговор с Путиным. Издание не приводит цитату Трампа, заявляя, что тот связывался с президентом РФ, "чтобы попытаться договориться о прекращении конфликта на Украине".