Жителя Режа отправили в колонию строгого режима за кражу шоколадок и масла

Жителя Режа отправили в колонию строгого режима после того, как он украл в продуктовом почти 30 плиток шоколада, а также больше 20 пачек масла и тушенки. Подробнее об этой истории рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Установлено, что 4 июля прошлого года Николай незаметно вынес из "Магнита" 12 пачек сливочного мала. Через четыре дня он наведался в "Магнит", но уже по другому адресу, и похитил оттуда еще 12 пачек масла, 4 банки тушенки, 5 плиток шоколада "Милка" и печенье.

В конце месяца поход в магазин повторился. 27 июля Николай забрал домой из "Пятерочки" 11 банок тушеной говядины, а на следующий день пришел обратно за 3 пачками чая, 9 банками тушенки и 23 плитками шоколада "Особый". На этот раз злоумышленника все же поймали и вызвали полицию.

Всю украденную еду Николай прятал под одеждой. Полиции он пояснил, что пошел на преступление из-за тяжелого материального положения. Он полностью признал свою вину, но не согласился с размером ущерба.

Рассматривая материалы дела, Режевский городской суд учел, что подсудимый ранее также был судим за умышленное причинение легкого вреда здоровью и мошенничество, и как рецидивисту назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.