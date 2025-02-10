Большинство россиян не готовят финансовую подушку на старость

Большинство россиян не подготовили финансовую подушку для выхода на пенсию. Об этом говорится в совместном исследовании НПФ "Эволюция" и Финансового университета, пишет РБК.

89% опрошенных ответили отрицательно на вопрос о том, готовы ли они с финансовой стороны обеспечить себе желаемую пенсию.

Почти половина из них рассчитывает на государственную пенсию (43%). Еще 27% опрошенных надеются на будущие собственные накопления, в том числе в негосударственных пенсионных фондах (НПФ).

В прошлом году статистика Банка России показала, что граждане России вложили в негосударственную пенсию около 100 млрд руб. за шесть месяцев 2024 года — показатели растут рекордными темпами. Однако это крайне мало в сравнении с обязательной пенсионной системой — за пять месяцев туда отчислено 3,7 трлн руб.

Спрос на добровольные накопления увеличился благодаря запущенной в 2024 году программе долгосрочных сбережений, которая позволяет получить софинансирование от государства до 36 тыс. в год.