На Ямале двухлетний ребенок скончался, проглотив магниты

В ямальском поселке Пурпе двухлетний ребенок проглотил 18 магнитов и погиб. Информация об этом появилась в местных пабликах в социальной сети, передает корреспондент Накануне.RU.

Департамент здравоохранения Ямала подтвердил эту информацию.

По данным ведомства, ребенка доставили в больницу Губкинского в тяжелом состоянии. Медработники оперативно провели диагностические и реанимационные мероприятия, но, к сожалению, спасти ребенка не удалось.