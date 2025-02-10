Иванов: Участник СВО из Нижнего Тагила сражается за 1,5 кило пельменей в день

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов рассказал очередную историю о несправедливой недоплате участникам СВО. В этот раз к нему обратился житель Нижнего Тагила, на чью зарплату в день можно купить разве что 1,5 кг пельменей.

"С его слов, "зарплату он получает по 17.800, хотя в объявлении было написано от 195.000". То есть, чуть менее 600 рублей в сутки. Стоимость полутора кг пельменей или обеда в фастфуде", - написал Иванов в своих соцсетях.

Он рассказал, что Дмитрий Б. заключил контракт с Минобороны в июне прошлого года и тогда же отправился в зону специальной военной операции. Родину защищал ответственно, однако по выплате всего недополучал. Депутат предположил, что Дмитрий мог стать так называемым "заштатником". Эта проблема вскрылась в июне прошлого года, когда на место раненых или пропавших без вести в военную часть прибывали новые контрактники, однако ввести из в штат было невозможно, так как штатные единицы были заняты все теми же ранеными и пропавшими, которых все еще не уволили.

Из-за этого программа "Алушта", через которую централизованно идет начисление денежного довольствия, не давала осуществить выплату новым бойцам, ведь в ней предусмотрено строгое число вакантных должностей в каждой военной части. При этом у командира нет технической возможности и полномочий начислять "заштатнику" надбавку или выписать премию.

"Об этой кадровой проблеме говорил давно и неоднократно. Она решается, но, к сожалению, не вполне динамично. И в итоге мы продолжаем сталкиваться со случаями, когда рискующий жизнью участник СВО оказываются, так сказать, на "голодном пайке". Это неправильно. Направил запрос в военную прокуратуру Московского военного округа. В ходе проверки было подтверждено, что денежное довольствие выплачивалось бойцу не в полном объеме. Командиру в/ч внесено представление, выплата задолженности остается на контроле надзорного ведомства. С Дмитрием Б. остаюсь на связи. Прослежу, чтобы все долги были выплачены. Все до копейки", - написал Иванов.