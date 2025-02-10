МВД: Мошенники продолжают звонить якобы для обновления аккаунта на "Госуслугах"

Звонить россиянам якобы для обновления аккаунта на "Госуслугах" продолжают мошенники. Об этом предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел, пишут Известия.

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В ведомстве напомнили, что портал не обзванивает пользователей.

Если личный кабинет все-таки взломали, необходимо сразу восстановить доступ к учётной записи и поменять пароль. Проверить, ваши ли номер телефона и почта указаны в личном кабинете на "Госуслугах". Для этого нужно перейти в раздел "Безопасность" и затем в "Действия в системе" и убедиться, что не было подозрительных действий в учётной записи.

Также необходимо выйти из приложений, в которые не заходили в разделах "Безопасность" и "Мобильные приложения".

Ранее мы сообщали, что о новых схемах мошенничества россиянам будут сообщать через "Госуслуги". Письмо с таким предложением вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутат Антон Ткачев отправили министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву.

В письме авторы указывают, что преступники постоянно придумывают новые способы мошенничества с развитием технологий. Но из-за того, что в стране низкий уровень информированности граждан о новых схемах обмана, россияне "попадаются на удочку". Также в росте таких преступлений виновато отсутствие необходимых знаний.