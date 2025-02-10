Донецк и Макеевка подверглись обстрелам бандеровцев

На выходных город-спутник Донецка Макеевка был обстрелян. Это случилось в самом центре города среди бела дня - под обстрел попал район автостанции "Плехановская" - одно из самых оживленных мест в городе.

В результате обстрела погиб один человек, позже еще одна женщина умерла в больнице, 10 человек были ранены, в том числе двое детей. А накануне ночью боевики атаковали Киевский район Донецка в районе Шахтерской площади. Около полуночи произошла атака беспилотниками. Всего было около семи беспилотников, один из них даже приземлился во дворе жилого дома, сообщил мэр Алексей Кулемзин. По счастью, никто не пострадал.