Продажу автомобилей с пробегом начал Wildberries

Продажу автомобилей с пробегом начал сегодня маркетплейс Wildberries. Тестирование новой услуги пройдет в Москве и Подмосковье, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

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"Новая категория запущена при участии партнера - бренда Pango Cars, который специализируется на продаже автомобилей с пробегом от дилеров. Такая категория товаров будет продаваться на маркетплейсе в России впервые", - рассказали в пресс-службе.

На площадке можно найти машины с пробегом брендов KIA, Renault, Volkswagen, Changan, Audi и других. Их стоимость от 950 тыс. рублей. Ассортимент категории и зона доставки будут расширяться.

Ранее сообщалось, что маркетплейсы могут обязать размещать на первых 15 позициях в своих каталогах и в результатах поиска российские товары. С таким предложением выступил первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев.

Он внес законопроект в Госдуму.