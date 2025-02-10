В Кремле вновь отказались подтверждать сообщения о разговоре Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь отказался подтверждать или опровергать сообщения о контактах лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Я вчера сделал заявление на этот счет, и ничего другого я вам сказать не могу", - сказал Песков.

"Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть", - приводит его слова РИА Новости.

Ранее газета New York Post со ссылкой на интервью, которое Трамп дал на борту президентского борта Air Force One в пятницу, сообщила, что американский лидер провел телефонный разговор с Путиным. Издание не приводит цитату Трампа, заявляя, что тот связывался с президентом РФ, "чтобы попытаться договориться о прекращении конфликта на Украине".

Песков после этой публикации не подтвердил и не опроверг информацию о беседе по телефону Путина и Трампа.