Стрелявший по поездам с пассажирами екатеринбуржец отделался условным сроком

Суд вынес приговор жителю Екатеринбурга, который стрелял по вагонам пассажирских поездов. Он отделался условным сроком.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, на скамье подсудимых оказался 19-летний молодой человек. Однажды вечером в марте 2024 года на участке перегона "Путевка-Исток" Свердловской железной дороги он достал пневматический пистолет и сделал восемь выстрелов по проходящим пригородным поездам. При этом в вагонах ехали пассажиры.

В результате стрельбы были повреждены окна вагонов. Пассажиры не пострадали, но были напуганы. Нанесенный "РЖД" материальный ущерб превысил 70 тысяч рублей.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал стрелка виновным по статьям УК РФ "Хулиганство" и "Вандализм". Ему назначено 2 года и 10 дней лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.