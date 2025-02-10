Жительница Сургутского района отдала мошенникам почти два миллиона рублей

В Сургутском районе жительница перевела мошенникам около 1,7 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по ХМАО - Югре.

Женщина получила через мессенджер сообщение от женщины, которая представилась сотрудником банка. Звонившая сообщила, что с банковской карты женщины снимают деньги на счета иноагентов. Мошенница убедила югорчанку перевести деньги на "безопасный счет".

Затем к беседе подключился другой мошенник, который назвался сотрудником федеральных органов. Он начал женщину запугивать, говорил, что на нее возбудили уголовное дело за перевод денег. С его слов, имея доступ к ее счетам, мошенники могут воспользоваться ее накоплениями в любой момент.

Звонившие вызвали югорчанке такси, на нем она приехала в отделение банка, где сняла со счета 670 тысяч рублей. Также югорчанку убедили снять деньги с кредитки и тоже перевести их на "безопасный счет". Вечером с женщиной снова связались и сообщили, что аферисты все-таки оформили кредит на ее имя и закрыть его можно аналогичной суммой. Женщина, будучи уверенной в достоверности информации, заняла у родственников необходимую сумму и внесла на "безопасный счет". После чего, ей сказали ждать звонка от сотрудников правоохранительных органов.

О том, что она пострадала от действий аферистов, женщина поняла, когда рассказала о произошедшем с ней свой сестре. По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".

Полицейскими устанавливается круг лиц, причастных к совершению преступления.