10 Февраля 2025
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Происшествия Ростовская область
Фото: Накануне.RU

В отношении экс-сотрудника Минобороны возбудили "уголовку" за мошенничество

Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего сотрудника Министерства обороны России за мошенничество при выполнении государственного оборонного заказа (ГОЗ) на подшипниковых заводах. Об этом сообщили в Управлении ФСБ России по Ростовской области, пишут Известия.
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Сотрудники ФСБ провели обыски у руководителей трех заводов по делу о мошенничестве при выполнении заказа на более чем 800 млн рублей.

Выяснилось, что к хищению причастен бывший начальник военного представительства Минобороны России на подшипниковых заводах, в том числе на ростовском ООО "10-ГПЗ".

В отношении него возбудили уголовные дела по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Его арестовали.

Ранее Министерство обороны РФ подало иск на сумму более чем 1,1 млрд рублей к ФГУП "Главное управление специального строительства", гендиректор которого стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве при выполнении госконтрактов. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел, пишет Газета.ру.

Теги: мошенничество, минобороны, завод, дело


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