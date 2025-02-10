На Урале осужден "свадебный дебошир", напавший на полицейских

На Среднем Урале суд вынес приговор жителю Пермского края. Он устроил дебош на свадьбе и напал на полицейских.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось 10 августа 2024 года, когда пермяк находился в Артинском районе на свадьбе у своих знакомых. В разгар празднования молодой человек вышел на улицу и стал конфликтовать с одной гостьей. Ссора привлекла внимание двух сотрудников патрульно-постовой службы, находившихся неподалеку.

Полицейские подошли к ссорящимся и попытались прекратить конфликт. В ответ пермяк, будучи в пьяном состоянии, выразился в адрес стражей порядка нецензурной бранью. На этом он не успокоился и применил к сотрудникам ППСП физическое насилие. Сразу после этого агрессор был задержан.

Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, ранее этот "свадебный дебошир" к уголовной ответственности не привлекался.

"В Пермском крае он работает водителем в одной из коммерческих компаний. После содеянного осознал свою вину и раскаялся в содеянном, принес извинения. При вынесении наказания, не связанного с лишением свободы, суд учел также и то, что подсудимый в целом человек положительный, материально и по хозяйству помогает своим родным, занимается спортом и даже имеет грамоты за призовые места. Все это, безусловно, так. Однако главное – чтобы он вынес для себя жизненный урок из этого инцидента и впредь не только не поднимал руку на людей в форме, но и не совершал иных преступлений", - отметил полковник Горелых.

Приговором суда, уже вступившим в силу, молодому человеку назначен штраф в 40 тысяч рублей.