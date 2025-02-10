"Это конец": самолет из Египта совершил экстренную посадку из-за упавшего в обморок пилота

Самолет EasyJet совершил экстренную посадку в Афинах из-за упавшего в обморок пилота. Об этом сообщает издание Mirror, пишет Lenta.ru.

Лайнер летел 8 февраля из египетской Хургады в британский Манчестер. Второму пилоту пришлось сажать самолет в одиночку.

В Афинах самолет встретили врачи. Рейс в Манчестер задержали на ночь, а пассажирам предоставили номера в отеле и питание.

Пассажиры рассказали, что приземление было "очень страшным и жестким".

"Мы начали паниковать, думая, что это конец. У одного человека началась паническая атака, и ему дали кислородную маску", — сказал один из летевших рейсом.

Ранее в Подмосковье рядом с аэродромом Мячково в результате жесткой посадки учебного легкомоторного самолета Tecnam P2002 Sierra погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Московской области.