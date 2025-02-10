Депутаты гордумы ознакомились с работой системы «Безопасный город» в УМВД по Тюмени

Депутаты городской Думы Тюмени побывали с рабочим визитом в городском УМВД, где их подробно ознакомили с особенностями организации и работы системы «Безопасный город». Презентация включала кроме прямого депутатского диалога с полицейскими демонстрацию видео-фильма, экскурсию по отделу и личное общение народных избранников со специалистами.

Начальник УМВД по городу Тюмени полковник Дмитрий Ерошов рассказал о ситуации в Тюмени по общественной безопасности на сегодняшний день. Он довел до депутатов информацию о различных преступлениях, совершаемых в городе, и работе правоохранителей по раскрытию и предупреждению преступности. В частности, отметил, что внедрение системы "Безопасный город" привело к снижению количества уличных грабежей.

Система видеонаблюдения, отметил начальник городского управления, позволяет задерживать лиц, находящихся в федеральном розыске. Так, например, удалось найти подозреваемого в убийстве, совершённого 20 лет назад.

Что касается эффективности предотвращения различных преступлений, то система «Безопасный город» в этом плане играет важную роль. В Тюмени на данный момент функционируют 4 тысячи 560 камер видеонаблюдения.

Спикер городской Думы Тюмени Светлана Иванова отметила, что для депутатов важно не только ознакомиться с информацией о работе системы, но и увидеть своими глазами, как она работает, чтобы на встречах с жителями народные избранники могли подробно и предметно рассказать, как полицейские осуществляют контроль за безопасностью горожан.

«Мы приехали, чтобы познакомиться с отчётами и работой УМВД. Изнутри увидели работу полицейских и убедились, что современные системы отлично помогают профилактировать и раскрывать преступления», - пояснила цель рабочего визита Светлана Иванова.

Вопросы городские депутаты задавали об эффективности деятельности добровольной народной дружины, ситуации с угонами автомобилей, предотвращением краж, о раскрываемости преступлений, связанных с распространением наркотиков и т.д.

Один из острых депутатских вопросов касался телефонного мошенничества. Раскрываемость их составляет около 15%, при этом, по данным полиции, 75-80% похищенных средств по непрозрачным каналам уходят за границу. По словам Дмитрия Ерошова, широкая информационная кампания против телефонных мошенников начинает давать свои плоды - люди старшего возраста становятся более осторожными, к работе по противодействию мошенникам начинают подключаться банки.