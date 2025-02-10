В Екатеринбурге готовятся к открытию генконсульства Индии

В Екатеринбурге появится генконсульство Индии. О скором открытии рассказал представитель МИД России в столице Урала Александр Харлов.

По его словам, еще в 2024 году руководством Индии было принято решение об открытии своего консульства в уральской столице и сейчас уральские власти находятся на низком старте в ожидании решения российского правительства.

"В настоящий момент мы ожидаем распоряжения правительства Российской Федерации, чтобы приступить к работе по созданию условий для того, чтобы здесь генеральное консульство Индии приступило к своей работе", - отметил Харлов.

На сегодняшний день в Екатеринбурге действует порядка 15 консульств.