Главная площадка Екатеринбурга: в Академическом три тысячи человек поучаствовали в "Лыжне России"

Академический район Екатеринбурга в этом году стал главной площадкой всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России". Это событие, которое уже в 43-й раз объединяет тысячи любителей спорта по всей стране, прошло в минувшую субботу с особым размахом. Всего в Екатеринбурге было оборудовано 9 площадок, но именно Академический привлёк внимание не только масштабом подготовки, но и атмосферой праздника.

"В Академическом районе массовая лыжная гонка впервые прошла в 2009 году: тогда на трассу, как и сегодня, вышли не только сотрудники нашей компании, которая этот район основала, но и первые жители Академического. В первый раз трасса была расположена в юго-западном лесопарке, а теперь мероприятие принимает Преображенский парк. И сегодня спортсмены, в том числе известные, высоко оценили качество нашей трассы и им всё очень понравилось. И администрация города Екатеринбурга высказала мнение, что трассу в Академическом нужно на постоянной основе сделать главной трассой "Лыжни России" в столице Урала", - рассказал председатель совета директоров АО СЗ "РСГ-Академическое" Виктор Киселев.

Традиционно трасса была проложена в живописном Преображенском парке. Для обеспечения комфортного прохождения дистанции организаторы арендовали специальную технику, которая используется для укладки профессиональных лыжных трасс. Это позволило создать идеальные условия для участников всех возрастов — от профессиональных спортсменов до любителей, которые вышли на лыжню целыми семьями.

"Замечательная трасса в этом году сделана, на мой взгляд, это прорыв с точки зрения трассы, и уровень подготовки если не мировой, то точно всероссийский. И самая главная задача для нас, как организаторов: сделать так чтобы дети, которые пришли сюда сегодня и, может быть, даже в первый раз встали здесь на лыжи, вечером своих родителей тянули за рукав и говорили: "А когда в следующий раз мы пойдем кататься на лыжах?". Вот это самая основная задача: сделать так, что спорт был не в тягость, а в радость!" - подчеркнул олимпийский призер, заместитель директора департамента физической культуры и спорта Екатеринбурга Иван Алыпов.

На старт в Академическом вышли как именитые спортсмены, так и обычные горожане. Среди участников были депутат Госдумы РФ, олимпийский чемпион Антон Шипулин, а также заместитель директора департамента физической культуры и спорта администрации Екатеринбурга Иван Алыпов. Не остался в стороне и генеральный директор АО СЗ "РСГ-Академическое" Сергей Ланцов, который, как представитель ключевого девелопера района, активно поддерживает здоровый образ жизни и регулярно участвует в подобных мероприятиях. Он отметил, что успел проверить трассу в Преображенском парке ещё до начала массовых стартов, во время её подготовки.

"Я еще на неделе выходил пробежал круг, после этого трассу мы доработали и улучшили, чтобы бежать сегодня было легко. После такой пробежки, как сегодня, чувствуешь себя моложе, бодрее и радостнее! Испытываешь гордость за себя, что ты можешь пробежать лучше и лучше! И я рад, что с нами вместе сегодня бегает столько жителей Академического", – добавил Сергей Ланцов.

Дистанция в этом году была символичной: для взрослых она составила 2025 метров, а для детей — 300 метров. Всего в соревнованиях приняли участие почти 20 тысяч екатеринбуржцев, и каждый из них стал частью большого спортивного праздника, где нет проигравших. Многие пришли на лыжню целыми семьями, чтобы разделить радость движения и зимнего настроения.

Особое внимание в этом году уделили патриотической составляющей. "Лыжню России" приурочили к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. В рамках мероприятия прошёл отдельный забег для участников специальной военной операции, ветеранов локальных конфликтов и представителей силовых ведомств. Это стало ещё одним напоминанием о важности единства и преемственности поколений.

"Наш долг – не только чтить наших героев, но и передавать память о их подвиге из поколения в поколение. И важно, что сегодня с любителями лыжного спорта, стартовали участники, ветераны специальной военной операции, дети военнослужащих, которые выполняют сегодня свой долг в зоне СВО, их жены. Это герои наши времени, о которых надо заботиться", – заявил Алексей Орлов, дававший старт забегам в Преображенском парке.

Организаторы мероприятия — ведущий девелопер района АО СЗ "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС") и управляющая компания "Академический" — сделали всё возможное, чтобы праздник запомнился надолго. Помимо спортивной программы, участников ждали музыкальное сопровождение, яркие эмоции и атмосфера добрососедства. Погода также порадовала: температура около -7 градусов создала идеальные условия для лыжного забега.