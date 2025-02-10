В Нягани во время пожара в многоквартирном доме погиб человек

В Нягани во время пожара в многоквартирном доме погиб человек. Его личность устанавливается, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России

По данным ведомства, ночью в Нягани загорелся одноэтажный многоквартирный жилой дом на 700 квадратах. Из здания самостоятельно эвакуировались пять человек.

Участие в тушении приняли 32 специалиста и 9 единиц техники. Сообщение о пожаре поступило 10 февраля в 01.46 по местному времени В 05.11 он был локализован, спустя полтора часа ликвидировано открытое горение. Причина пожара выясняется.