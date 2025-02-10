Уралец получил 4 года "строгача" за удар по голове полицейского

Житель Среднего Урала отправится в колонию за насилие в отношении стража порядка. Полицейскому был нанесен всего один удар.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, инцидент произошел 9 сентября 2024 года. В тот день на мужчину были составлены административные протоколы. По пути в суд на рассмотрение данных протоколов уралец попытался скрыться из служебного автомобиля полиции.

Находясь в машине, он нанес один удар рукой в область головы полицейского. В результате силовик испытал физическую боль. Сбежать агрессору в итоге не удалось.

Как отметили в прокуратуре, своей вины в нападении уралец не признал. Алапаевский городской суд, учтя наличие рецидива в его действиях, назначил 4 года в колонии строгого режима.