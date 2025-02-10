В Верхней Пышме проведут онлайн-опрос для установки стелы "Город трудовой доблести"

Администрация уральского города Верхняя Пышма организовала онлайн-опрос по выбору места установки стелы "Город трудовой доблести".

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, опрос проводится на платформе обратной связи с авторизацией через Госуслуги. Принять участие в нем могут только имеющие регистрацию или проживающие в Верхней Пышме.

На голосование вынесены два возможных места для установки стелы. Это Центральная аллея в Манином парке или в центральной части города – у главного входа в парк УГМК. Опрос проводится до 14 февраля.

Напомним, Верхняя Пышма стала уже четвертым городом Среднего Урала, имеющим почетное звание "Город трудовой доблести". Указ о его присвоении 15 января подписал Владимир Путин.