Бастрыкин потребовал доложить о каратисте из Екатеринбурга, напавшем на фельдшера

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования в отношении жителя Екатеринбурга, который на этих выходных напал на фельдшера, пытавшегося оказать ему помощь. Возбуждено уголовное дело.

"Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константина Мирошниченко доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела – о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - сообщили в пресс-службе СКР.

Напомним, инцидент произошел 8 февраля. По данным Telegram-канала Ural Mash, в ночь с 7 на 8 февраля 20-летний каратист сильно напился с другом. Позднее проходящая по Циолковского гражданка увидела двух валяющихся на улице мужчин и вызвала "скорую". Когда на место приехала бригада, мужчина стал материться, кидаться с кулаками на медиков и угрожать своим отцом - мастером спорта по карате.

Сильнее всего пострадал фельдшер - у него диагностировали перелом руки и черепно-мозговую травму. На место сразу же вызвали и сотрудников полиции, которые забрали нападавших в отдел, но после отпустили.