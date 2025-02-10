Более 320 человек из Сум и Чернигова перебросили ВСУ к Судже

Свыше 320 человек резервов перебросило в Суджанский район Курской области командование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Речь идет о подразделениях на тяжелой технике, резервных ротах десантников и штурмовиков.

6 февраля мы сообщали, что Украина начала новое наступление в Курской области. (ВСУ) хотят выйти к населенному пункту Плехово, сообщал Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" (РВ).

ВСУ бросили на прорыв бронетехнику, впереди которой идут тралы — машины разминирования. "РВ" заявляет, что украинские войска уже понесли потери — несколько единиц техники они потеряли неподалеку от населенного пункта Уланок.

Ранее Владимир Путин назвал ситуацию в Курской области сложной. Президент попросил врио главы региона Александра Хинштейна уделять особое внимание жителям.

7 февраля группировка российских войск "Север" сорвала попытку контрнаступления Киева, которые предприняли восемь волн атак в Курской области.