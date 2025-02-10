Опрос: жители Екатеринбурга поддержали идею о запрете продажи алкоголя людям до 21 года

Жители Екатеринбурга поддерживают предложение о запрете продажи алкоголя людям в возрасте до 21 года. Опрос на эту тему в феврале нынешнего года провел сервис SuperJob.

В опросе приняли участие экономически активные екатеринбуржцы в возрасте от 21 года. Согласно результатам исследования (есть в распоряжении Накануне.RU), 62% опрошенных одобряют инициативу. Каждый пятый (21%) выступает против запрета. А 17% пока не определились.

При этом 70%, не употребляющих алкоголь, и 58% из тех, кто не отказывает себе в спиртном, поддерживают предложение.

Напомним, с идеей запретить в России продажу алкоголя лицам младше 21 года выступил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Речь идет обо всех спиртных напитках, в том числе о пиве.

Инициативу уже поддержали в Госдуме.