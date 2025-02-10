В пермском общежитии парень зарезал свою возлюбленную

В Перми в общежитии по адресу проспект Декабристов, 35, обнаружено тело 23-летней пермячки. Информация об этом появилась в местных соцсетях. Девушку зарезали ножом. В жестоком убийстве подозревают ее бывшего молодого человека.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемый - одногодка убитой. Преступление было совершено 9 февраля.

"Во взаимодействии с оперативными сотрудниками подозреваемый в кратчайший срок был установлен и задержан. Следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время молодому человеку будет предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.

Назначены необходимые судебные экспертизы, проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, расследование уголовного дела продолжается.