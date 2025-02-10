В Госдуме предложили провести повторный экзамен по русскому языку для мигрантов

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил главе правительства РФ Михаилу Мишустину провести до 1 января 2026 года сдачу повторного платного экзамена для иностранцев, которые ранее получили сертификаты от сторонних коммерческих организаций.

По словам депутата, это необходимо для подтверждения их знаний по русскому языку, истории и основам законодательства РФ. В обращении говорится, что с 10 декабря 2024 года подтверждающие сертификаты иностранным гражданам выдаются только госучреждениями, включенными в установленный правительством перечень. Действовавший ранее порядок предусматривал возможность привлечения образовательными учреждениями на договорной основе третьих лиц для проведения экзамена. Слуцкий считает, что это приводило к формированию подложных экзаменационных документов без фактической проверки уровня владения языком.

Депутат отметил, что не знающие русский иностранцы трудятся в социально значимых сферах, таких как торговля, сервис и медицина, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы обсудят введение обязательного тестирования для медицинских работников с иностранным гражданством на знание русского языка.