10 Февраля 2025
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Фото:ДИП Свердловской области

В РПЦ призвали защищать россиян от гадалок и магов

Российские власти должны принимать законодательные акты, направленные против оккультизма - гадалок, "магов", "целителей", чтобы защитить граждан от такого рода мошенников.

Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Григорий (Петров). "Оккультизм и магия вредят человеку, прежде всего его духовной стороне. Повреждается у человека духовная сторона, начинает страдать и телесная. Как правило, те, кто обращается к гадалкам, к магам, к так называемым, целителям, экстрасенсам часто попадают в зависимость, а зависимость — это очень страшное явление для любого человека", - заявил митрополит.

По его словам, долг государства предупреждать и защищать людей от разного рода мошенников, тех кто "используя нечистую силу, пытается на них воздействовать".

Ранее предстоятель Русской православной церкви Патриарх Кирилл обозначил главные общественные и нравственные проблемы, с которым церковь призывает бороться.

Теги: РПЦ, религия


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