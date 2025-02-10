В Самарской области произошел разлив нефтепродуктов

В Самарской области произошел разлив нефтесодержащей жидкости.

Она вылилась из внутрипромыслового нефтепровода Белозерско-Чубовского месторождения, который находится в 1,3 км от населенного пункта Красный Яр в Красноярском районе области. По данным МЧС региона, площадь загрязнения составляет около 500 кв. м.

Загрязненный грунт будет вывозиться на полигон для хранения и рекультивации загрязненных почв. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее стало известно, что в затонувших в Черном море частях танкеров может находиться еще до 3,9 тысяч тонн мазута.