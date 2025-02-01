Федерацию бокса России возглавил уралец

Новым генеральным секретарем Федерации бокса России стал уроженец Урала Александр Беспутин.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе организации, решение было принято на отчетно-выборной конференции Федерации бокса России, состоявшейся сегодня в Москве. В должности Беспутин сменил Татьяну Кириенко, которая возглавляла федерацию с января 2022 года.

"У меня есть свое видение развития федерации, много новых идей. Могу сказать, что большое внимание будет уделяться регионам, популяризации бокса в субъектах нашей страны. Я собираюсь объездить все регионы России, посмотреть, как развивается наш вид спорта", - заявил новый генеральный секретарь.

Справка

Александр Беспутин родился в 1991 году в Каменске-Уральском (Свердловская область). Мастер спорта международного класса, чемпион России (2012), чемпион Европы (2013), серебряный призер Европейских игр (2015). Выступал в полусредней и первой средней весовых категориях.

В 2015 году перешел в профессиональный бокс, а в 2019 году выиграл титул регулярного чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе. В 2021 году завершил карьеру боксера, после чего стал спортивным функционером. Возглавлял Центр прогресса бокса (дочерняя организация Федерации бокса России). Работал советником президента Международной ассоциации бокса (IBA).