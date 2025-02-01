Среднюю высоту орбиты МКС увеличили на 3,2 км

Сегодня, 1 февраля, орбита Международной космической станции (МКС) была изменена.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Роскосмоса", это было сделано для обеспечения запуска пилотируемого корабля "Союз МС-27" и приземления "Союза МС-26", запланированных на апрель 2025 года. В результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 3,2 км и составила 417,44 км.

Как добавили в "Роскосмосе", за все время полета МКС были выполнены 373 коррекции высоты ее орбиты. Из них 214 было сделано с помощью двигателей кораблей "Прогресс".

Ранее были объявлены составы экипажей МКС на 2025-2026 годы. В их число включен космонавт из Югры Сергей Рыжиков.