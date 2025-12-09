Следком возбудил дело из-за крушения Ан-22 в Ивановской области

Военными следственными органами СК России по факту крушения самолета АН-22 "Антей" возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Ивановскому гарнизону по факту крушения самолета АН-22 "Антей" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ (нарушение правил подготовки к полетам).

9 декабря 2025 года при выполнении тестового полета самолет АН-22 потерпел крушение в районе деревни Иванково Ивановской области. Все находившиеся на борту члены экипажа погибли.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.