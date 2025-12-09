Все в освобожденных Вооруженными силами России населенных пунктах будет восстановлено

Все в освобожденных Вооруженными силами России населенных пунктах будет восстановлено, власти помогут в восстановлении жилья. Об этом во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека сообщил президент России Владимир Путин.

"Конечно, мы должны сделать все, чтобы этим людям помочь восстановить это жилье. Сразу могу сказать, что все будет восстановлено", - приводят его слова РИА Новости.

Также Путин сообщил, что государство должно поддержать детей участников российской специальной военной операции, предоставить им образование бесплатно.