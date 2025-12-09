09 Декабря 2025
Происшествия
Фото: пресс-служба Екатеринбургской городской думы

Ушел из жизни почетный гражданин Екатеринбурга Сергей Дабахов

В Екатеринбурге скончался почетный гражданин города Сергей Иванович Дабахов. Как передает пресс-служба мэрии, он ушел из жизни на 87-ом году жизни.

"Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и администрация города выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной Почетного гражданина города Екатеринбурга Сергея Ивановича Дабахова", - говорится в сообщении.

Сергей Иванович родился 24 марта 1939 году в станице Крымской Краснодарского края в многодетной семье. В 1958 году он окончил Армавирский машиностроительный техникум, а через три года переехал в Свердловск и поступил на завод кислородного машиностроения инженером-технологом. В 1965 году его избрали освобожденным председателем заводского комитета профсоюза, а уже в 1970 году – начальником отдела труда и заработной платы завода кислородного машиностроения в Свердловске. В 1973-1981 годах работал в должности заместителя директора завода.

В 1977 году он завершил обучение в Свердловском институте народного хозяйства. В 1981 году Сергея Ивановича избрали заместителем председателя, в 1987 – председателем исполнительного комитета Железнодорожного района Совета народных депутатов города Свердловска. Затем, с 1991 по 2011 год он занимал должность гендиректора ОАО "Завод Уралтехгаз", и впоследствии ОАО "Линде Уралтехгаз".

Почетный гражданин Екатеринбурга Сергей Дабахов(2025)|Фото: пресс-служба Екатеринбургской городской думы

Сергею Дабахову приписывают существенный вклад в промышленный рост Урала, а именно – создание совместного российско-германского предприятия с расширенными технологическими и сырьевыми возможностями. По его инициативе и при его участии было создано современное технологичное производство технических газов широчайшего ассортимента и назначения для промышленного, медицинского и пищевого применения.

За вклад в развитие химической промышленности Сергея Ивановича Дабахова удостоили медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медали "Ветеран труда", его неоднократно поощряли Почетными грамотами губернатора и правительства Свердловской области, ценными подарками и благодарностями Министерства химической промышленности.

Сергея Дабахова удостоили почетного звания "Заслуженный химик Российской Федерации", а в 2008 году присвоили звание почетного гражданина Екатеринбурга. Последние годы своей жизни он также посвятил родному предприятию, работая в должности председателя Совета директоров ОАО "Линде Уралтехгаз" и советника Группы "Завод Уралтехгаз", занимал принципиальную позицию при решении стратегических вопросов, показывал пример настоящего семьянина, заботливого и любящего мужа, брата, отца и дедушки.

Прощание состоится 10 декабря в 12:00 в зале "Вознесение" на улице Серафимы Дерябиной, 41а.

Теги: Сергей Дабахов, Екатеринбург. почетный гражданин, некролог


