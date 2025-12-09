В Челябинской области выявили "серийные" подделки водительских удостоверений

В Челябинской области задержали трех водителей, которые предъявили сотрудникам Госавтоинспекции поддельные водительские удостоверения. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. Нарушения выявлены в Уйском районе и Чебаркуле.

Так, в селе Уйское инспекторы остановили автомобиль Kia Rio под управлением ранее судимого 44-летнего местного жителя. Документ, который мужчина предъявил в качестве водительского удостоверения, вызвал сомнения у сотрудников ДПС, и криминалистический центр ГУ МВД подтвердил, что оно является подделкой.

Два аналогичных случая зафиксированы в Чебаркуле. На улице Дзержинского и на автодороге "Чебаркуль – разъезд Кисегач" были остановлены автомобили "ВАЗ-21120" и "ВАЗ-2114". Их водителями оказались мужчины 1981 и 1988 годов рождения – они предъявили права с явными признаками подделки. Проверка по базам данных показала, что документы с указанными номерами принадлежат другим гражданам.

По словам инспекторов, внешне удостоверения не соответствовали установленным образцам, а сами задержанные пояснили, что купили подделки в интернете.

В отношении всех троих фигурантов возбуждены уголовные дела по ч.3 ст. 327 УК РФ (изготовление или сбыт поддельных документов).