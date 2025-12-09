Хинштейн предложил наградить солдат КНДР, освобождавших Курскую область

Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что в Минобороны РФ направлены предложения о награждении медалями участвовавших в боях за регион солдат КНДР.

"Речь идет о военнослужащих другого государства, и здесь на региональном уровне самостоятельно принимать такие решения считаю неправильным", – цитирует Хинштейна РИА Новости.

Сегодня, в День Героев России, в Курске вручили первые медали "За вклад в освобождение Курской земли".

В апреле президент РФ Владимир Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной армии, участвовавшие в разгроме ВСУ на территории Курской области.

Ранее КНДР официально подтвердила отправку войск в РФ в соответствии с договором о стратегическом партнерстве. Ким Чен Ын пообещал вскоре возвести в Пхеньяне монумент боевой славы, чтобы почтить память павших бойцов в знак вечной памяти от Родины и народа.