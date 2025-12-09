Крупную канализационную насосную станцию запустили сегодня в Боровском

Крупную канализационную насосную станцию запустили сегодня в Боровском Тюменского округа, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Объект, построенный в рамках концессионного соглашения, посетили директор департамента ЖКХ Тюменской области Семен Тегенцев, операционный директор ГК "Росводоканал" Андрей Броцман, генеральный директор "Росводоканал Тюмень" Ольга Сарбаева. Канализационная насосная станция построена на год раньше запланированного срока. Пока она обеспечивает сбор стоков в Боровском и перекачку их на городские очистные сооружения канализации Тюмени.

"Мы построили магистральный коллектор длиной 11 км, который соединил эту станцию с нашими городскими очистными сооружениями. Стоки уже поступили в приемную камеру очистных сооружений", - сообщила генеральный директор "Росводоканал Тюмень" Ольга Сарбаева.

Станция построена на перспективу. В 2026 году будут запущены точки слива ЖБО в поселках Боровский, Винзили, Богандинский. Стоки с них будут перекачивать на очистку через эту станцию.

"Стоимость услуги централизованного водоотведения для жителей п. Боровский не изменится. Более того, за счёт ввода в эксплуатацию точек слива будет значительно сокращено плечо вывоза жидких бытовых отходов. И возчики смогу скорректировать стоимость этой услуги для жителей частного сектора", - сообщил директор департамента ЖКХ Тюменской области Семен Тегенцев.

Операционный директор ГК "Росводоканал" Андрей Броцман отметил, что в Тюменской области "Росводоканал" прикладывает максимум усилий, чтобы внедрить лучшие решения.

"Это первый регион, где мы внедряем масштабную систему, чтобы канализовать и очистить стоки всей агломерации", - заявил он.

Передовой опыт реализации концессии в Тюменской агломерации заложен в 16 новых концессионных соглашений по развитию систем водоснабжения и водоотведения, которые подписаны в текущем году.