Память Героев Отечества почтили в Брянской области торжественным мероприятием

В День Героев Отечества у памятника «Круговая оборона» в Брянске состоялась торжественная церемония возложения цветов.

Цветы к бюстам Героев Российской Федерации Олега Ермакова, Сергея Василева, Алексея Рассказы, Александра Гердта, к бюсту удостоенного ордена Мужества Александра Трубенка, а также венок к памятнику «Круговая оборона» возложили Губернатор Александр Богомаз, мама Героя России Олега Ермакова Лидия Ермакова, мама Героя России Сергея Василёва Галина Василёва, мама кавалера ордена Кутузова Федора Журавлева Людмила Журавлева, мама кавалера ордена Мужества Дмитрия Седнева Марина Седнева, председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот и главный федеральный инспектор по Брянской области Андрей Дьячук. В мероприятии также приняли участие руководители судебных органов Брянской области, прокуратуры, правоохранительных органов и силовых структур Брянской области, заместители Губернатора Брянской области, руководители, города Брянска, председатели комитетов Брянской областной Думы, депутаты Брянского городского Совета народных депутатов, представители Брянской Епархии, общественных организаций, преподаватели и студенты высших образовательных организаций Брянской области, курсанты, кадеты, юнармейцы.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз, обращаясь к участникам торжественного мероприятия, сказал: "Сегодня, в День Героев Отечества, мы отдаем дань уважения людям, которые совершили подвиг во имя Родины, своими делами, поступками, самой жизнью показали пример подлинного служения Отчизне. Праздник утвержден нашим национальным лидером, Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Он объединяет все поколения героев, удостоенных высоких государственных наград, — званий Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, орденов Славы и Святого Георгия. Все они — Герои Отечества! Как сказал наш Президент Владимир Владимирович Путин, героизм этих великих граждан Отечества, их доблесть и мужество отражают волю и характер нашего народа. Мы преклоняемся перед подвигами бойцов Великой Отечественной войны, бережем их наследие и память. Наследники поколения Победителей с мужеством и честью воевали в Афганистане, на Северном Кавказе, в Сирии. И сегодня наши военнослужащие, которые находятся на территории нашей Брянской земли, — это группировка Министерства обороны войск «Брянск», ФСБ России по Брянской области, Пограничного управления ФСБ России по Брянской области, Росгвардии, УМВД, добровольческой бригады «БАРС-Брянск», теробороны защищают Брянскую область и всю страну от украинских фашистов. Делают это профессионально, ответственно, с героизмом и риском для жизни. Честь им и слава!"

Глава региона заверил, что жители региона всегда будут помнить подвиги земляков, поддерживать семьи, отдавшие самое дорогое — жизни своих детей, — ради мира на земле.

Он поблагодарил матерей героев, которые воспитали своих сыновей настоящими патриотами.

"Наша задача — беречь историческую память, чтобы не получилось как на Украине, где наследники Бандеры сносят памятники и переписывают историю. Все это мы это уже проходили и в нашей стране в 1917 году, и в 1991-м, когда делалось все возможное, чтобы не стало великой России и непобедимого многонационального российского народа. Мы справились тогда, выстоим и сегодня!", - подчеркнул Александр Богомаз.

Мама погибшего Героя России Олега Ермакова, член Общественной палаты Российской Федерации Лидия Ермакова поздравила участников торжественной церемонии с Днем Героев Отечества: "Наша Брянщина помнит, гордится всеми героями и преклоняет голову перед теми, кто отдал свою жизнь, защищая целостность нашей России. На подвигах наших героев выросло уже не одно поколение, и в настоящее время ребята защищают Россию от нацистов, а победа она всегда была и будет за нами.Сегодня на нашем празднике присутствует очень много молодежи. Это наше подрастающее поколение, это наша опора, наша надежда. Дорогие ребята, у вас есть право жить, любить, учиться, но нет права забывать подвиги наших героев!"

Участники мероприятия почтили память погибших защитников Отечества минутой молчания.