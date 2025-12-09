09 Декабря 2025
Общество В России
Фото: youtube.com

Касперская: С точки зрения информационной безопасности бумажные журналы и дневники лучше

Персональные данные детей, полученные от разных сервисов, представляют большой интерес для преступников, поэтому слив таких данных легко объяснить. Об этом заявила президент компании InfoWatch Наталья Касперская.
Читайте также:

Она отметила, что через детей те пытаются воздействовать на семьи. Ведь дети и подростки гораздо более беззащитны перед профессиональными мошенниками. А персональные данные лучше вообще не передавать всяким цифровым сервисам.

"Персональные данные токсичны, лучше их вообще не иметь, а если вы их имеете, имейте их в бумаге, потому что бумажные данные очень трудно заполучить", - сказала Касперская о журналах и дневниках.

На днях возник скандал в связи с жалобами родителей на платные услуги в приложении "Дневник.ру". После общественного резонанса министр просвещения Сергей Кравцов объявил о планах перевода всех школ на единые государственные цифровые сервисы в течение двух-трех лет. Ключевыми причинами он назвал как раз защиту персональных данных учащихся, а также экономию средств.

Кроме того, активно обсуждается идея ввести пропуск детей в школу по биометрии. Касперская считает, что этого делать не нужно, и советует всем не сдавать биометрические данные, тем более детей. Она говорит, что существующий уровень защиты данных в России очень низок. И в итоге однажды сданные биометрические людей данные наверняка будут украдены с печальными последствиями для человека.

По данным InfoWatch, за первую половину 2025 года в российских учебных заведениях зафиксировано 18 крупных утечек персональных данных, что на 20% больше, чем годом ранее. Утекли данные 1,7 млн учащихся. При этом в мире число утечек в сфере образования сократилось на 35%. То есть в России безопасность данных учащихся не улучшается, а, наоборот, ухудшается.

Теги: касперская, дети, персональные данные


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

