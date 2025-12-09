Касперская: С точки зрения информационной безопасности бумажные журналы и дневники лучше

Персональные данные детей, полученные от разных сервисов, представляют большой интерес для преступников, поэтому слив таких данных легко объяснить. Об этом заявила президент компании InfoWatch Наталья Касперская.

Она отметила, что через детей те пытаются воздействовать на семьи. Ведь дети и подростки гораздо более беззащитны перед профессиональными мошенниками. А персональные данные лучше вообще не передавать всяким цифровым сервисам.

"Персональные данные токсичны, лучше их вообще не иметь, а если вы их имеете, имейте их в бумаге, потому что бумажные данные очень трудно заполучить", - сказала Касперская о журналах и дневниках.

На днях возник скандал в связи с жалобами родителей на платные услуги в приложении "Дневник.ру". После общественного резонанса министр просвещения Сергей Кравцов объявил о планах перевода всех школ на единые государственные цифровые сервисы в течение двух-трех лет. Ключевыми причинами он назвал как раз защиту персональных данных учащихся, а также экономию средств.

Кроме того, активно обсуждается идея ввести пропуск детей в школу по биометрии. Касперская считает, что этого делать не нужно, и советует всем не сдавать биометрические данные, тем более детей. Она говорит, что существующий уровень защиты данных в России очень низок. И в итоге однажды сданные биометрические людей данные наверняка будут украдены с печальными последствиями для человека.

По данным InfoWatch, за первую половину 2025 года в российских учебных заведениях зафиксировано 18 крупных утечек персональных данных, что на 20% больше, чем годом ранее. Утекли данные 1,7 млн учащихся. При этом в мире число утечек в сфере образования сократилось на 35%. То есть в России безопасность данных учащихся не улучшается, а, наоборот, ухудшается.