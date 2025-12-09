Трамп считает, что пришло время провести президентские выборы на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что настало время провести президентские выборы на Украине.

По его мнению, сейчас подходящий момент для этого.

"Они используют *****, чтобы не проводить выборы, но я считаю, что у украинского народа должен быть выбор", - сказал Трамп изданию Politico.

Также американский лидер заявил, что Владимиру Зеленскому пора взять себя в руки и начать соглашаться с предложениями, потому что он проигрывает на поле боя.

В августе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил американскому каналу NBC News, что Россия признает Зеленского "де-факто главой режима", но это не легитимный президент, так как конституционных полномочий у него нет. Как с "фактическим главой режима" Россия готова к встрече с Зеленским, но подписывать любые соглашения он не может. Тогда Трамп ответил, что не считает важной данную позицию РФ.