В Челябинской области расширили поддержку для участников СВО и их близких

В Челябинской области расширили меры поддержки для участников спецоперации и их семей – от пенсий и выплат до реабилитации и обеспечения средствами восстановления. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном отделении Социального фонда.

Читайте также: Путин анонсировал увеличение необлагаемой налогом корпоративной выплаты на детей

По данным СФР, военнослужащие и их родственники могут рассчитывать на различные виды социальных и пенсионных выплат, включая беззаявительное назначение отдельных мер поддержки.

Пенсионные и социальные льготы

Военнослужащим, получившим инвалидность, СФР оформляет пенсию по инвалидности автоматически, если она не назначена силовыми структурами.

При отсутствии стажа предоставляется социальная пенсия, а если право есть на две – назначается наиболее выгодная.

Государственная пенсия также оформляется беззаявительно для добровольцев, военнослужащих ЛНР и ДНР, участников контрактных организаций, задействованных в СВО.

Для отдельных категорий (например, инвалидность по призыву) по-прежнему требуется заявление.

Каждый год службы в зоне СВО засчитывается как два года страхового стажа, а пенсионный коэффициент за службу удваивается.

Социальные выплаты

Ветеранам боевых действий назначается ЕДВ автоматически.

Размеры выплаты:

4582,04 руб. – участникам боевых действий;

8328,04 руб. – участникам, ставшим инвалидами вследствие военной травмы.

Кроме того, назначается ежемесячная компенсация военнослужащим с военной травмой – от 4815,39 до 24076,96 руб. Дополнительно инвалидам по военной травме выплачивают 1000 руб. ежемесячно.

Реабилитация участников СВО

С 2025 года демобилизованным ветеранам предоставляются бесплатные путевки на медицинскую реабилитацию в 12 центрах СФР по всей стране, с компенсацией проезда. Средняя продолжительность – 21-23 дня.

Технические средства реабилитации

СФР обеспечивает участников СВО техническими средствами и протезами согласно индивидуальной программе МСЭ. Получить их можно в натуральной форме по госконтрактам, через электронный сертификат.

С 2025 года электронные сертификаты оформляются беззаявительно – после поступления данных их МСЭ.

Поддержка семей военнослужащих

Семьи участников СВО могут оформить: