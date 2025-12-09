В Челябинской области расширили поддержку для участников СВО и их близких
В Челябинской области расширили меры поддержки для участников спецоперации и их семей – от пенсий и выплат до реабилитации и обеспечения средствами восстановления. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном отделении Социального фонда.
По данным СФР, военнослужащие и их родственники могут рассчитывать на различные виды социальных и пенсионных выплат, включая беззаявительное назначение отдельных мер поддержки.
Пенсионные и социальные льготы
Военнослужащим, получившим инвалидность, СФР оформляет пенсию по инвалидности автоматически, если она не назначена силовыми структурами.
При отсутствии стажа предоставляется социальная пенсия, а если право есть на две – назначается наиболее выгодная.
Государственная пенсия также оформляется беззаявительно для добровольцев, военнослужащих ЛНР и ДНР, участников контрактных организаций, задействованных в СВО.
Для отдельных категорий (например, инвалидность по призыву) по-прежнему требуется заявление.
Каждый год службы в зоне СВО засчитывается как два года страхового стажа, а пенсионный коэффициент за службу удваивается.
Социальные выплаты
Ветеранам боевых действий назначается ЕДВ автоматически.
Размеры выплаты:
- 4582,04 руб. – участникам боевых действий;
- 8328,04 руб. – участникам, ставшим инвалидами вследствие военной травмы.
Кроме того, назначается ежемесячная компенсация военнослужащим с военной травмой – от 4815,39 до 24076,96 руб. Дополнительно инвалидам по военной травме выплачивают 1000 руб. ежемесячно.
Реабилитация участников СВО
С 2025 года демобилизованным ветеранам предоставляются бесплатные путевки на медицинскую реабилитацию в 12 центрах СФР по всей стране, с компенсацией проезда. Средняя продолжительность – 21-23 дня.
Технические средства реабилитации
СФР обеспечивает участников СВО техническими средствами и протезами согласно индивидуальной программе МСЭ. Получить их можно в натуральной форме по госконтрактам, через электронный сертификат.
С 2025 года электронные сертификаты оформляются беззаявительно – после поступления данных их МСЭ.
Поддержка семей военнослужащих
Семьи участников СВО могут оформить:
- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего до трех лет (21027,74 руб. с коэффициентом для региона);
- единовременное пособие беременной жене мобилизованного – 49064,75 руб. (при сроке не менее 180 дней);
- единое пособие для семей мобилизованных в упрощенном порядке, без учета доходов мобилизованного и компенсационных выплат.