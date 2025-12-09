Театры Тюменской области презентовали лучшие практики на Вахтанговском фестивале театральных менеджеров

Театры Тюменской области презентовали лучшие практики на Вахтанговском фестивале театральных менеджеров, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Пятый фестиваль, посвященный 150-летию Союза театральных деятелей России, собрал в Москве более 800 руководителей и специалистов со всей страны.

Тюменский драматический театр, театр кукол и молодёжный театр "Ангажемент", а также Тюменский институт культуры и организация "Посад Сибирских старожилов" представили свой опыт. Ключевой практикой от региона стал культурный проект "Сибирские сезоны в Тобольске" компании СИБУР, который раскрывает культурный код малых городов через гастроли. Его представила Елена Бельская. Тюменский драмтеатр презентовал эффективную рекламную кампанию к спектаклю "Срочно купим слона!", которая вошла в число номинантов фестивальной премии.

На фестивале обозначили векторы развития отрасли. Так, к 2027 году 70 % репертуара театров должны отражать традиционные российские духовно‑нравственные ценности — это станет критерием для субсидий, грантов и целевых программ. Создание музейных или мультимедийных пространств в театрах — способ сохранить наследие и привлечь новую аудиторию. Сотрудничество со школьными студиями: театры могут наставлять педагогов, формируя сообщество учителей и вовлекая в культуру семьи. Продолжается разработка Стратегии развития театрального искусства в России до 2035 года. Предложения можно направлять через региональные отделения Союза театральных деятелей РФ.