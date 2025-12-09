Фальков: Надо сохранить фундаментальность от советской системы высшего образования

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков отметил, что от советской системы в высшем образовании планируется сохранить фундаментальность. Об этом он сказал на окружном совещании с ректорами университетов Сибирского федерального округа в Томском государственном университете.

Министр подчеркнул, что фундаментальность знаний формирует широту мышления, что позволяет быть выпускнику конкурентоспособным. А из новых веяний будет мобильность, гибкость и вариативность программ. Можно ли это совместить? Министр считает, что можно.

Недавно Фальков сказал, что "надо усиливать фундаментальное начало в высшем образовании". Это залог успеха для страны и для выпусников.

Накануне.RU ранее писало о проблемах в системе высшего образования. По заявлениям многих преподавателей, система высшего образования сильно деградировала. Член-корреспондент РАН Алексей Савватеев считает, что она фактически разрушена, остались лишь несколько сильных вузов.