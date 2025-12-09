09 Декабря 2025
Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В муниципалитетах Тюменской области проходят мероприятия, посвященные Дню героев Отечества

В муниципалитетах Тюменской области проходят мероприятия, посвященные Дню героев Отечества, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Глава Сорокинского округа Александр Агеев на митинге вручил Ордена Мужества (посмертно) семьям героев-земляков.

"Нет слов, которые смогли бы унять боль утраты. Их имена теперь навечно вписаны в героическую летопись страны. Мы также гордимся всеми нашими земляками, которые сейчас, участвуя в специальной военной операции, защищают мирных жителей, наши ценности и суверенитет России. Мы молимся за ваше возвращение домой живыми и здоровыми", - заявил он.

В Сладковском округе митинг в честь Дня героев Отечества собрал жителей у памятника воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны.

"Прозвучали слова глубокого уважения и благодарности Героям ушедших лет, а также землякам, которые живут рядом с нами, кто выполняет боевые задачи по защите нашей Родины в ходе специальной военной операции. Нынешнее поколение воинов, воспитанное на примере воинов Великой Отечественной войны чтит и приумножает их боевые традиции", - заявил глава муниципалитета Александр Иванов.

"Церемония вручения орденов и медалей прошла в День героев Отечества - людей, которые проявили истинный героизм и мужество в защите нашей Родины. Ребята, ради которых мы сегодня собрались, сделали это самой дорогой ценой – ценой собственной жизни. Об этом говорить трудно, но нужно, чтобы память о наших героях жила и оставалась в сердцах будущих поколений", - отметил глава Ялуторовского округа Андрей Гильгенберг.

