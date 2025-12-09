Губернатор Оренбуржья Евгений Соолнцев обсудил с энергетиками расширение социально-экономического сотрудничества

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев провел совещание с руководством компании «Интер РАО – Управление электрогенерацией». В ходе встречи обсуждали вопросы, которые актуальны для жизнедеятельности Оренбуржья.

"Мы уже несколько лет взаимодействуем в рамках социально-экономического развития региона. Так, по заключённому соглашению до 2028 года компанией будет вложено 250 млн рублей в развитие Новоорского района. В начале следующего года планируем заключить дополнительное соглашение с «Интер РАО – Управление электрогенерации» о новой поддержке региону, которую сможем также направить на развитие социальной сферы", - сообщил на своих страницах в соцсетях Евгений Солнцев.

Также в рамках состоявшегося совещания обсуждали вопрос пропуска воды с Ириклинского водохранилища. Губернатор сообщил, что до установления прочного ледового покрытия планируется увеличить объём сброса.

"В ближайшее время проведём совещание со всеми заинтересованными сторонами. Действуем поэтапно и совместно держим ситуацию на контроле. От слаженности наших совместных действий, в том числе с энергетиками, в прямом смысле слова зависит безопасность людей. И сейчас, в начале зимы, мы уже должны держать руку на пульсе", - подчеркнул Евгений Солнцев.