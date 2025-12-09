В Перми потушили пожар в школе №134

В Перми потушили пожар в школе №134, эвакуировав более 500 человек, сообщили Накануне.RU в Главном управлении МЧС России по Пермскому краю.

Сообщение о возгорании в образовательном учреждении на улице Льва Шатрова поступило 9 декабря в 11:54. К месту вызова были направлены силы в количестве 41 человека и 13 единиц техники, в том числе 28 огнеборцев и восемь единиц техники от МЧС.

Прибывшие пожарные установили, что на втором этаже в помещении столовой произошло короткое замыкание электросветильника с последующим горением. Площадь пожара составила 0,5 квадратных метров. Возгорание было потушено огнетушителем еще до прибытия подразделений МЧС.

В результате происшествия никто не пострадал. До приезда пожарных из здания были эвакуированы 512 человек, в том числе 471 ребенок. Учебное заведение продолжает работать в штатном режиме.

Сотрудники управления надзорной деятельности МЧС по Пермскому краю проводят проверку, устанавливая все обстоятельства и причину пожара.